В Ярославской области горит склад с резиной на площади 5 тысяч кв.м.

В городе Любиме Ярославской области произошел пожар на складе с резиновой обувью, огонь распространился на площади 4,8 тысячи кв.м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«Сообщение о пожаре поступило по адресу адресу: Любимский МР, г. Любим, ул. Советская, д. 77. Горит складское помещение. Внутри склада готовая резиновая продукция (обувь). Площадь пожара составляет 4 800 кв. метров», — указали в МЧС.

24 июня в здании бывшего НИИ «Платан» в подмосковном Фрязине началось возгорание, в результате которого произошел взрыв. Пламя охватило этажи с пятого по восьмой. Отмечается, что спасатели присвоили возгоранию третий ранг сложности. Позже сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар. Как стало известно, владелица сгоревшего здания Татьяна Белоусова является банкротом и должна 3 млн рублей за ЖКХ и связь.

РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщало, что система борьбы с пожаром в сгоревшем в подмосковном городе Фрязино здании была устаревшей.

Ранее сгоревшее здание в подмосковном Фрязине признали опасным для нахождения внутри.