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Стали известны подробности о погибшей при крушении поезда 16-летней гимназистке

Отец выкупил целое купе для 16-летней Арины, погибшей при крушении поезда в Коми

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Телеграм-канал komivkomi

Отец 16-летней пассажирки поезда ВоркутаНовороссийск, потерпевшего крушение в Коми, выкупил для нее целое купе, чтобы его дочь чувствовала себя в безопасности. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Отец Арины ждал ее в Пензе, однако девочка погибла в результате схода поезда с рельсов. Изначально она считалась пропавшей без вести, но 27 июня ее тело было найдено под вагоном № 10, в котором она ехала. До родного города ей оставалось всего несколько километров.

«Девочка не любила ездить на поездах одна, однако для спокойствия отец купил ей четыре места в одном купе», — отмечается в сообщении.

После опрокидывания поезда Арина выпала в окно, где была зажата вагоном.

Известно, что девочка училась на «отлично» в местной гимназии.

27 июня МЧС сообщило о завершении поисково-спасательных работ на месте крушения пассажирского поезда в Коми.

До этого глава Республики Коми Владимир Уйба рассказал, что 14-летняя пассажирка получила самые тяжелые травмы в результате крушения поезда. Возможно, ей понадобится помощь пластических хирургов. Сейчас она находится в реанимации детской больницы в Сыктывкаре, ее состояние оценивается как тяжелое.

Ранее в Воркуте прокомментировали сообщения о продаже воды пострадавшим при сходе поезда.

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Сход поезда с рельсов в Коми
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