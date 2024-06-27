Стали известны подробности о погибшей при крушении поезда 16-летней гимназистке

Отец 16-летней пассажирки поезда Воркута — Новороссийск, потерпевшего крушение в Коми, выкупил для нее целое купе, чтобы его дочь чувствовала себя в безопасности. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Отец Арины ждал ее в Пензе, однако девочка погибла в результате схода поезда с рельсов. Изначально она считалась пропавшей без вести, но 27 июня ее тело было найдено под вагоном № 10, в котором она ехала. До родного города ей оставалось всего несколько километров.

«Девочка не любила ездить на поездах одна, однако для спокойствия отец купил ей четыре места в одном купе», — отмечается в сообщении.

После опрокидывания поезда Арина выпала в окно, где была зажата вагоном.

Известно, что девочка училась на «отлично» в местной гимназии.

27 июня МЧС сообщило о завершении поисково-спасательных работ на месте крушения пассажирского поезда в Коми.

До этого глава Республики Коми Владимир Уйба рассказал, что 14-летняя пассажирка получила самые тяжелые травмы в результате крушения поезда. Возможно, ей понадобится помощь пластических хирургов. Сейчас она находится в реанимации детской больницы в Сыктывкаре, ее состояние оценивается как тяжелое.

Ранее в Воркуте прокомментировали сообщения о продаже воды пострадавшим при сходе поезда.