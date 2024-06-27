Депутат рассказал о мерах защиты пожилых граждан в цифровой среде

Только в прошлом году было зафиксировано порядка 670 тыс. киберпреступлений, потерпевшими по которым признали порядка 113 тыс. были пенсионеры. Соответственно, налицо запрос на необходимость повышения цифровой грамотности. Об этом в ходе общественного обсуждения на тему «Онлайн-пространство для старшего поколения без угроз», состоявшегося на выставке «Россия», заявил член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Существующий стереотип о том, что старшее поколение не использует интернет, ошибочен. Согласно статистике, в сеть ежедневно выходят 91% граждан в возрасте от 55 до 64 лет и 87% жителей старше 64 лет», — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что помимо всех плюсов, которые дает вовлечение в цифровую жизнь старшего поколения, существуют также и негативные моменты, связанные со всевозможными киберугрозами.

Статистику также привела руководитель департамента цифровых решений агентства «Полилог» Людмила Богатырева.

По ее словам, пожилые граждане склонны скрывать факты мошеннических операций в отношении них.

«Чем быстрее мы будем получать информацию о фактах и способах мошенничества, в том числе в киберпространстве, тем государство, правоохранительные органы смогут более оперативно вырабатывать соответствующие меры реагирования», — заявила эксперт.

Руководитель управления по взаимодействию с органами госвласти «Т-Банка» Михаил Быковский отметил, что зачастую мошенничество в отношении пенсионеров происходит не в моменте. Злоумышленники могут работать с поверившим им человеком неделями.

Антон Немкин согласился с экспертом, подчеркнув, что в таких случаях встает вопрос повышения цифровой грамотности граждан и выработки простой и понятной методологии.

Помимо профилактических мер у государства есть еще один инструмент для предотвращения подобных рисков — законодательное регулирование, добавил депутат.

«Государство обязано защищать своих граждан, и исключений из этого правила нет», — сказал Немкин.

Он напомнил, что сейчас в Госдуме РФ на рассмотрении находится законопроект о запрете рекламы в экстремистских соцсетях, который призван перекрыть «кислород» тем, кто распространяет фейки, ложь и деструктив среди российской аудитории.

Этим, и рядом других мер, уверен парламентарий, государство может обезопасить аудиторию, в том числе возрастную.