РЖД продолжает работы на месте крушения поезда в Коми

РЖД продолжает восстановительные работы на месте крушения поезда в республике Коми. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«Уже укрепили откосы насыпи. На следующих этапах уложим новую рельсошпальную решетку, выровняем путь, затем поднимем и уберем сошедшие вагоны», — сообщили в РЖД.

На фоне ремонта поврежденного пути на участке Инта-1 — Угольный в Республике Коми были отменены три пригородных поезда. Три междугородних поезда следуют с задержками: Воркута – Москва; Воркута – Нижний Новгород и Санкт-Петербург – Лабытнанги.

Отмечается, что резервный состав с пассажирами поезда №511 уже проехал станцию Урдома.

До этого МЧС заявило о завершении поисково-спасательных работ на месте крушения поезда в Коми.

26 июня на перегоне Инта — Угольный в Коми сошли с рельсов девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск. Для оказания помощи людям на место выслали два санитарных вертолета.

По данным Telegram-канала Baza, пассажирам с чемоданами пришлось идти по путям до ближайшего города Инта. Там развернули два пункта временного размещения пострадавших. Позже в Северной железной дороге (СЖД) заявили, что состав, сформированный для доставки пассажиров сошедшего в Коми поезда, отправился в Новороссийск.

Подробнее об аварии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что девушке, пострадавшей при сходе поезда в Коми, потребуется пластическая хирургия.