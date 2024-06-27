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Контрактник угнал машину и угрожал ножом полицейским

На Камчатке контрактник угнал машину и угрожал полицейским ножом

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Евгений Одиноков/РИА Новости

На Камчатке 55-летний военнослужащий угнал чужой автомобиль, а затем угрожал полицейским ножом. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Камчатка».

По данным канала, инцидент произошел 21 июня в краевой столице. Мужчина сел за руль, завладел машиной, угрожая ее владельцу ножом, а затем отправился в неизвестном направлении. Через пять километров пути нарушитель въехал в бетонное ограждение, после чего уехал с места ДТП.

В погоню за злоумышленником отправились сотрудники Госавтоинспекции. Остановленный инспекторами нарушитель, не желая сдаваться, стал угрожать им ножом, но после предупредительного выстрела правоохранителя в воздух передумал.

В полиции отметили, что задержанный был четырежды судим, в том числе за особо тяжкое преступление.

До этого в Забайкалье военный, который шантажировал сослуживцев и угрожал им мафией, отделался штрафом.

Ранее в Хабаровске осудили военного за побеги из части и кражи у сослуживцев.

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