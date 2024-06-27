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Россиянка обещала пенсионерам возродить СССР за деньги и получила 7 лет колонии

В Петербурге осудили мошенницу, обещавшую пенсионерам возрождение СССР

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Depositphotos

В Петербурге вынесли обвинительный приговор женщине, которая обманом выманила у пожилых людей 9 млн рублей, обещая возрождение СССР. Об этом сообщает ГСУ СК РФ региона.

По данным следствия, под видом оказания юридических консультаций и услуг соучастники мошенницы находили людей с кредитами, задолженностями по ЖКХ, недовольных размером пенсии и желающих улучшить свое благосостояние. Им сообщалась заведомо ложная информация, что СССР был ликвидирован незаконно, а Российская Федерация является коммерческой структурой.

Обвиняемая создала кооператив, членам которого она обещала возрождение Советского Союза, повышение пенсий, отмену кредитов и повышенные вклады. Для этого участникам «программы» необходимо было внести вступительный взнос. Совершившим платеж выдавалось удостоверение «советского человека».

Потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере признаны 19 человек, в общей сложности они лишились девяти миллионов рублей. Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, отбывать срок она будет в колонии общего режима.

Ранее мошенница «сняла порчу» с 90-летней пенсионерки за 600 тыс. рублей.

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