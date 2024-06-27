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Спасатели завершили работы на месте крушения поезда в Коми

МЧС РФ завершило поисково-спасательные работы на месте крушения поезда в Коми

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МЧС Республики Коми

Поисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского поезда в Коми завершены. Об этом сообщило МЧС в своем Telegram-канале.

В настоящее время специалисты РЖД продолжают восстанавливать поврежденное железнодорожное полотно.

До этого пассажиры сошедшего с рельсов поезда в Коми заявили, что 12 часов ждали помощь без тепла и света. Как заявила одна из пассажирок, чтобы согреться, некоторые разжигали костры.

27 июня глава Республики Коми Владимир Уйба рассказал, что 14-летняя пострадавшая получила самые тяжелые травмы в результате крушения поезда. Возможно, ей понадобится помощь пластических хирургов. Сейчас она находится в реанимации детской больницы в Сыктывкаре, ее состояние оценивается как тяжелое.

26 июня на перегоне Инта — Угольный в Коми сошли с рельсов девять вагонов поезда ВоркутаНовороссийск. Для оказания помощи людям на место выслали два санитарных вертолета. Подробнее об аварии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Воркуте прокомментировали сообщения о продаже воды пострадавшим при сходе поезда.

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Сход поезда с рельсов в Коми
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