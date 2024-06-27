В Севастополе появятся около 600 новых укрытий

Около 600 новых модульных укрытий установят в Севастополе на случай обстрелов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Его цитирует ТАСС.

Такие укрытия появятся в парках, на пляжах, остановках общественного транспорта и в других местах, где нет возможности быстро спуститься в готовые убежища.

«Нам потребуется порядка 600 таких укрытий. Наподобие таких устанавливаются в Белгороде», — сказал чиновник.

Развожаев добавил, что первые модульные укрытия могут установить в течение сорока дней.

23 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны России, системы ПВО сбили четыре ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. Ранения различной степени тяжести получили 153 человека, еще четверых спасти не удалось.

После обстрела водолазы обнаружили у пляжа в Севастополе неразорвавшиеся кассетные боеприпасы.

Ранее Развожаев предрек фиаско попыткам ВСУ повлиять на ситуацию дальнобойным оружием.