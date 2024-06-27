101-летняя пенсионерка зацепилась одеждой за поезд в метро и получила травмы

В Великобритании пенсионерка попала в больницу, зацепившись одеждой за поезд в метро. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел на Северной линии, 101-летняя британка вместе с супругом выходила из вагона. Полы ее пальто зацепились за дверь, состав тронулся и протащил за собой пожилую женщину более 20 метров.

Спутник женщины сумел освободить ее из ловушки, пострадавшую госпитализировали. Подробности о ее состоянии неизвестны.

До этого сообщалось, что в метро Нью-Йорка мужчина столкнул возлюбленную под поезд, девушке пришлось ампутировать обе ноги. Инцидент произошел на Манхэттене, под поезд попала 29-летняя девушка, по словам очевидцев, за несколько минут до трагического происшествия она ссорилась на платформе с молодым мужчиной. Пострадавшая выжила, ее госпитализировали, девушка лишилась ног. По версии следствия, американку столкнул на рельсы возлюбленный, который спустя несколько часов пытался свести счеты с жизнью на другой станции метро.

Ранее мужчина облил молодого человека легковоспламеняющейся жидкостью и поджег в метро.