Подмосковные врачи вытащили из сонной артерии пациента 6-сантиметровый тромб

В Ступинской больнице хирурги спасли пациента с шестисантиметровым тромбом в сонной артерии. Об этом сообщает минздрав Московской области.

В медицинское учреждение поступил 66-летний житель Ступино с острым нарушением мозгового кровообращения. У мужчины были нарушены речь, ориентация в пространстве, он не мог самостоятельно передвигаться.

В ходе обследования у пациента была обнаружена закупорка сонной артерии. Было принято решение о хирургическом вмешательстве, операция длилась шесть часов, тромб длиной шесть сантиметров удалось полностью удалить. Мужчина еще некоторое время находился под наблюдением врачей и был выписан на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что врачи Видновской больницы спасли 60-летнюю женщину с гигантской опухолью в области паха. Женщина 15 лет не обращалась за помощью, хотя новообразование мешало ей ходить и подниматься по лестнице. Пациентка призналась, что боялась хирургического вмешательства. Операция прошла успешно, пациентку уже выписали на амбулаторное лечение.

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