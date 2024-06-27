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В МВД заявили о росте числа депортированных иностранцев-нарушителей

МВД: число депортированных иностранцев-нарушителей выросло вдвое с начала года

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Более 30 тыс. иностранцев-нарушителей депортированы из России с начала 2024 года, что вдвое больше, чем годом ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

«МВД России с начала года из страны выслано более 30 тыс. иностранцев-нарушителей, что почти в два раза превышает результаты аналогичного периода 2023 года», — отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что полицейские закрыли въезд 100 тыс. иностранных граждан, что на 55% больше чем год назад.

До этого директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил о кратном росте числа принудительно выдворяемых из страны мигрантов.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил об отправке в зону СВО около 10 тыс. мигрантов с гражданством РФ. При этом выявлено 30 тыс. иностранных граждан с паспортом РФ, которые уклонились от обязанности встать на военный учет, указал глава СК.

Ранее в Госдуме раскрыли подробности участия мигрантов в СВО.

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