Полуторагодовалый ребенок выпал из окна квартиры в Петербурге

В Василеостровском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства падения ребенка с большой высоты, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в одном из домов на 21-й линии Васильевского острова. По предварительной информации, полуторагодовалый ребенок остался без присмотра взрослых и выпал из окна с большой высоты.

Прибывшие на вызов медики не смогли спасти пострадавшего. Известно, что в квартире вместе с ребенком находилась бабушку, матери не было дома, семья является благополучной. В поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадала. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Москве оставленный на несколько минут без присмотра ребенок выпал из окна. Инцидент произошел в доме на улице Подольских курсантов: мальчик 2022 года рождения упал с третьего этажа. По информации ведомства, ребенок облокотился на москитную сетку, когда взрослые отвлеклись от него на несколько минут. Пострадавшего доставили в больницу. Информация о характере и тяжести травм отсутствует.

Ранее ростовские врачи спасли мальчика, выпавшего с третьего этажа из-за москитной сетки.