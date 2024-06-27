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В Сочи семейная пара спускалась с горы по навигатору и заблудилась

В Сочи спасли семейную пару, заблудившуюся в лесу

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МЧС России

Двое туристов заблудились на горе Аигби в Сочи, семейной паре потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России в Telegram-канале.

Инцидент произошел на горе Аигби, семейная пара спускалась с горы по технической тропе в поселок Красная Поляна. Муж и жена шли по навигатору и заблудились, приложение показало им путь, длиной в 6 км.

В какой-то момент спуск семьи преградил забор, как выяснилось позже, они добрались до комплекса для прыжков с трамплина «Русские горки». В сумерках туристы не смогли найти выход из леса, во время спуска женщина получила травму ноги. Путешественники обратились в экстренные службы, спасатели вывели мужа и жену из леса и оказали пострадавшей первую помощь.

До этого сообщалось, что в республике Алтай спасатели помогли скалолазу, застрявшему на отвесной скале. 36-летний турист из Белоруссии поднимался на гору Иткая, в какой-то момент он оступился и едва не сорвался со скалы, повис и находился в таком положении более четырех часов. В экстренные службы обратились друзья скалолаза. Спасатели МЧС России с помощью веревок спустили туриста к подножию горы.

Ранее потерявшийся в горах Калифорнии турист десять дней выживал на ягодах.

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