Мошенники обокрали пенсионерку на 1,1 млн рублей под предлогом замены купюр

Мошенники под видом социальных работников лишили пенсионерку из Рязани всех накопленных денег. Об этом сообщает портал «Рязанские ведомости».

Пожилая жительница Рязани лишилась всех накоплений, поверив телефонным мошенникам. Аферисты представились сотрудниками социальной службы и убедили пенсионерку в том, что ей необходимо срочно произвести замену купюр, иначе деньги «устареют».

Россиянка собрала все деньги и передала курьеру злоумышленников 1,1 млн рублей.

«Никакой резкой замены привычной «городской серии» на обновленные банкноты не требуется. Если кто-то говорит о такой необходимости, то это мошенник, — сообщила. заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Ольга Егорова.

До этого сообщалось, что в Тульской области женщина взяла в кредит 11 млн рублей и отдала деньги мошенникам. Женщина рассказала, что в течение длительного времени с ней на связь по телефону выходили неизвестные. Аферисты убедили свою жертву в том, что она стала невольной участницей операции по установлению недобросовестного работника банка, поскольку именно ее денежными средствами пытались завладеть мошенники. Испугавшись, женщина выполнила все указания неизвестных, и оформила кредиты в различных банках на сумму 11 млн рублей.

Ранее в Чебоксарах 12-летняя школьница подрабатывала курьером у мошенников.