Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области стали больше тратить на успокоительные

DSM Group: траты на легкие успокоительные в Ростовской области взлетели на 20%

close
100%
Shutterstock

Жители Ростовской области за четыре месяца 2024 года потратили около 180 млн рублей на покупку безрецептурных психотропных препаратов и успокоительных средств растительного происхождения. По сравнению с тем же периодом 2023 года траты увеличились на 20,8%. Анализ данных исследования компании DSM Group провели «Ведомости Юг».

Уточняется, что больше всего денег в Ростовской области в 2023 г. потратили на покупку афобазола – 17,9% от 445,3 млн руб. Лидерами продаж в области остаются карвалол и валериана. Доля остальных препаратов (валосердин, пион, мелатонин, тенотен, валокордин, афобазол, ново-пассит) не превышала 7,2%.

В январе – апреле 2024 года жителям Ростовской области продали 1,2 млн упаковок безрецептурных успокоительных. За весь 2023 год через аптеки Ростовской области было реализовано 3,5 млн упаковок безрецептурных психотропных на сумму 445,3 млн рублей.

До этого стало известно, что в России подскочил спрос на игрушки-антистресс и успокоительные.

Ранее Минздрав предложил внести сильное обезболивающее в список наркотических средств.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами