В Ростовской области стали больше тратить на успокоительные

Жители Ростовской области за четыре месяца 2024 года потратили около 180 млн рублей на покупку безрецептурных психотропных препаратов и успокоительных средств растительного происхождения. По сравнению с тем же периодом 2023 года траты увеличились на 20,8%. Анализ данных исследования компании DSM Group провели «Ведомости Юг».

Уточняется, что больше всего денег в Ростовской области в 2023 г. потратили на покупку афобазола – 17,9% от 445,3 млн руб. Лидерами продаж в области остаются карвалол и валериана. Доля остальных препаратов (валосердин, пион, мелатонин, тенотен, валокордин, афобазол, ново-пассит) не превышала 7,2%.

В январе – апреле 2024 года жителям Ростовской области продали 1,2 млн упаковок безрецептурных успокоительных. За весь 2023 год через аптеки Ростовской области было реализовано 3,5 млн упаковок безрецептурных психотропных на сумму 445,3 млн рублей.

До этого стало известно, что в России подскочил спрос на игрушки-антистресс и успокоительные.

Ранее Минздрав предложил внести сильное обезболивающее в список наркотических средств.