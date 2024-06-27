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Москвичей, загоравших на детской площадке в трусах, отправили в изолятор

В Москве мужчин, загоравших в трусах на детской площадке, отправили в изолятор

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Москве суд определил судьбу двух мужчин, которые загорали на детской площадке в одних трусах. Об этом со ссылкой на Чертановский суд столицы сообщает РИА Новости.

По информации агентства, в отношении двух мужчин составили административные протоколы о мелком хулиганстве. Суд назначил обоим наказание в виде лишения свободы в изоляторе временного содержания. Один из приятелей проведет в неволе 10 суток, а второй — 15 суток.

Инцидент произошел в одном из дворов на Криворожской улице. Мать двоих детей сделала замечание мужчинам, которые загорали на детской площадке в одних трусах. После этого один из них проявил агрессию: начал нецензурно ругаться и угрожать, а позже напал с кулаками. Потерпевшая написала заявление в полицию, а также сняла побои в медицинском учреждении.

Ранее мужчина приставал к детям на площадке в Ленобласти и угрожал им пистолетом.

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