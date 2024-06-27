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В павильоне «Роснефти» на ВДНХ пройдут дни Башкирии

Посетители павильона «Роснефти» на ВДНХ смогут выучить башкирские пословицы

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Пресс-служба «Роснефти»

В павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» с 28 по 30 июня пройдут Дни Башкортостана, сообщает пресс-служба компании.

В рамках Дней республики посетители смогут узнать историю добычи нефти в регионе, послушать лекции, принять участие в мастер-классах по изготовлению элемента национального украшения девушек и пройти экспресс-изучение башкирского языка.

Также посетители смогут самостоятельно управлять процессами на виртуальном месторождении с помощью копии «Цифрового месторождения».

В Дни Башкортостана посетителям покажут интеллектуальную систему управления производственными процессами на уфимской группе нефтеперерабатывающих заводов.

Напомним, ключевым активом «Роснефти» в Башкортостане является компания «Башнефть», в которую входят 3 крупных завода «Башнефть-Уфимский НПЗ», «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-Уфанефтехим» с совокупной мощностью переработки 22 млн тонн нефти в год.

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