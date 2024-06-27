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Ребенок нашел гадюку на пляже и принес ее родителям

В Кузбассе ребенок нашел на пляже ядовитую змею и принес родителям

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Pixabay

В Ленинске-Кузнецком во время отдыха на одном из платных пляжей ребенок принес своим родителям ядовитую змею. Об этом сообщается в группе «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112».

О произошедшем рассказала отдыхавшая на пляже горожанка, по словам женщины, группа детей играла на песке. В какой-то момент один из мальчиков увидел, как мимо что-то ползет, он взял в руки находку и принес ее родителям. Выяснилось, что на пляж выползла гадюка, которую и схватил ребенок.

«Пошли к администрации пляжа за помощью, чтобы ребенка осмотрел медработник. Они говорят, это уже восьмая за последние две недели, при этом пляж платный, никого не предупреждают на въезде, что там опасно находиться, тем более с детьми», — сообщила горожанка.

На инцидент отреагировали в городской администрации, медпункт на территории пляжа пообещали оснастить необходимыми препаратами в случае нападения ядовитых змей. Пострадавших нет.

До этого сообщалось, что врачи Тюменской области спасли девушку, на которую напала гадюка. Инцидент произошел в Тобольске. Школьницу доставили в областную больницу № 3 в крайне тяжелом состоянии, ее разместили в реанимации. Известно, что 14-летнюю пострадавшую доставили в медучреждение на вертолете. В пути специалисты проводили интенсивную терапию. На данный момент девочке ничего не угрожает.

Ранее ядовитая змея заползла мужчине в трусы, пока он спал.

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