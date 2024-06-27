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На ПМЮФ подчеркнули важность цифровой гигиены среди россиян

Глава «Белого интернета» считает важным повышение уровня цифровой грамотности

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Shutterstock

Обезопасить россиян от сетевых угроз и уберечь от случайного соучастия в киберпреступлениях можно с помощью цифровой гигиены. Об этом на презентации учебника «Цифровое право» в ходе Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) заявила член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), глава «Белого интернета» Элина Сидоренко, сообщает РАПСИ.

«Если человек знает о правилах поведения и уголовных рисках, если он знает, в чем выражается экстремизм, мы должны его остановить, мы должны ему объяснить последствия», — сказала она.

По ее мнению, если объяснять гражданам предусмотренные уголовным законодательством случаи, можно спасти большое количество жизней и судеб.

«Поэтому ключевая задача — это не устанавливать уголовную ответственность. Но наша задача — разъяснять людям, где эта ответственность может их поджидать», — считает Сидоренко.

По ее словам, расширение уровня цифровой грамотности позволит это сделать.

Напомним, ПМЮФ является крупнейшей платформой для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ по вопросам права. Форум был учрежден в 2011 году.

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