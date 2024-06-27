В Херсонской области создали резерв вакцины от холеры

В Херсонской области создан резерв вакцины от холеры, он будет использован в критической ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

По данным ведомства, создание резерва вакцины связано с информацией о вспышке холеры среди военных и гражданского населения в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

«На месте создан резерв вакцины, который будет использован при необходимости. Ситуация и реализация мероприятий находятся на строгом контроле Роспотребнадзора», — поделились в российском ведомстве.

До этого официальный представитель европейского бюро ВОЗ Бану Батнагар сообщил, что организация рассматривает запрос России по сообщениям о вспышке холеры на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Также в Роспотребнадзоре сообщали, что ситуация с заболеваемостью холерой в России на фоне сообщений о вспышке заболеваемости на подконтрольной Украине части Херсонской области остается стабильной.

Ранее иммунолог рассказал, как происходит заражение холерой.