Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Херсонской области создали резерв вакцины от холеры

Роспотребнадзор: в Херсонской области создан резерв вакцины от холеры

close
100%
Anas Alkharboutli/Global Look Press

В Херсонской области создан резерв вакцины от холеры, он будет использован в критической ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

По данным ведомства, создание резерва вакцины связано с информацией о вспышке холеры среди военных и гражданского населения в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

«На месте создан резерв вакцины, который будет использован при необходимости. Ситуация и реализация мероприятий находятся на строгом контроле Роспотребнадзора», — поделились в российском ведомстве.

До этого официальный представитель европейского бюро ВОЗ Бану Батнагар сообщил, что организация рассматривает запрос России по сообщениям о вспышке холеры на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Также в Роспотребнадзоре сообщали, что ситуация с заболеваемостью холерой в России на фоне сообщений о вспышке заболеваемости на подконтрольной Украине части Херсонской области остается стабильной.

Ранее иммунолог рассказал, как происходит заражение холерой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами