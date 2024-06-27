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Пенсионерка лишилась обеих ног после укусов насекомых

В Ирландии пенсионерке пришлось ампутировать ноги из-за укусов насекомых

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Depositphotos

Пенсионерка из Ирландии лишилась обеих ног из-за инфекции, возникшей после укуса насекомых. Об этом сообщает издание CorkBeo.

69-летняя Джози Роули обнаружила у себя на ногах следы от укусов насекомых, женщина не обратила на раны внимания и решила, что они заживут сами. Однако укусы воспалились, в кровь попала инфекция.

Спустя несколько недель, родственники уговорили пожилую женщину обратиться за медицинской помощью, медики пытались остановить распространение инфекции, но не смогли. Ирландка страдала от невыносимой боли и не могла самостоятельно передвигаться, хирурги приняли решение ампутировать ей обе ноги.

Почти полтора месяца после операции пенсионерка находилась под наблюдением медиков и была выписана на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что в США 15-летняя девушка-подросток лишилась руки и ноги после нападения акулы. Инцидент произошел в штате Флорида. От нападения хищника пострадали две девушки и женщина, всех троих госпитализировали. Двое из них получили незначительные травмы. Однако акула откусила руку и сильно повредила ногу несовершеннолетней. В результате врачи ампутировали ей травмированную конечность.

Ранее женщина перенесла ампутацию из-за того, что медики не оказали ей помощь после укуса собаки.

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