У россиянки, выпавшей из окна 18-го этажа, не нашли ни одного перелома

Состояние девушки, выпавшей из окна высотки в Екатеринбурге, не вызывает у врачей опасений. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Жительница Екатеринбурга, выпавшая с 18-го этажа, выжила благодаря кустам под окнами. Пострадавшая госпитализирована с внутренним кровотечением и ушибами, медики не обнаружили у нее ни одного перелома.

Инцидент произошел 26 июня в высотке ЖК «Премьер 2» в Чкаловском районе Екатеринбурга. Под окнами многоэтажки пострадавшую нашел сосед и вызвал скорую помощь.

До этого сообщалось, что в Астрахани спасли девушку, выпавшую из окна квартиры на восьмом этаже. Пациентку доставили со множеством травм, состояние было критическим. Астраханка мыла окна в квартире на восьмом этаже, не удержалась и выпала с большой высоты. В больницу девушку доставили в крайне тяжелом состоянии с огромным количеством травм. У пострадавшей были диагностированы переломы конечностей, костей таза, десяти ребер и позвоночника, ушиб головного мозга. Состояние девушки удалось стабилизировать спустя месяц.

Ранее в Москве мужчина выпал из окна 14-го этажа, приземлился в корзину для кондиционера и выжил.