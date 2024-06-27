В Минздраве рассказали о состоянии 19 пострадавших в Махачкале и Дербенте

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что в больницах остаются 19 пострадавших в Махачкале и Дербенте. Его слова приводит РИА Новости.

«19 пострадавших в Махачкале и Дербенте продолжают лечение в стационарах, шесть из них в тяжелом состоянии», — сообщил он.

По его словам, шестеро человек были выписаны из больниц.

23 июня в дагестанском Дербенте несколько человек напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов. Одновременно боевики открыли стрельбу в Махачкале.

Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе.

Днем 26 июня уполномоченный по правам человека в республике Запир Алхасов заявил, что шестнадцать человек, пострадавшие в результате терактов в Дагестане, остаются в двух медицинских учреждениях в Махачкале.

Ранее ООН осудила теракт в Дагестане.