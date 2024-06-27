В Эстонии детей отстранили от парада за отказ носить желто-голубые ленты

Детям из эстонской организации «Молодые орлы» не разрешили участвовать в параде в Нарве из-за отказа носить ленточки в цветах флага Украины. Об этом сообщает издание Postimees, ссылаясь на представителя движения.

«Несколько членов добровольческой детско-юношеской организации «Молодые орлы» были отстранены от участия в параде. Они отказались надевать ленточки в цветах украинского флага на время мероприятия», — говорится в публикации.

Представитель организации Ричард Лемендик подтвердил Postimees эту информацию. По его словам, «Молодые орлы» входят в состав более крупного движения — военизированного формирования «Кайтселийт».

Согласно требованиям этой организации обязательно носить на своей форме сине-желтый флаг во время большого мероприятия.

При этом Лемендик заключил, что целью движения «Молодых орлов» является патриотическое воспитание, а требование с ленточкой соответствует духу организации.

До этого премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что ее страна, а также Латвия, Литва и Польша обратились к руководству Евросоюза с призывом построить линию обороны вдоль границы Европейского союза с Россией и Белоруссией.

Ранее стало известно, какие новые ограничения Литва введет для россиян.