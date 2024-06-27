Астрономы оценили опасность летящего к Земле гигантского астероида

Сегодня в опасной близости от Земли пролетает гигантский астероид, который называют «убийца планет». Опасности он не представляет, так как пролетает на достаточно большом расстоянии. Однако, если ты астероид таких размеров столкнулся с планетой, последствия были бы значительные, объяснил кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник отдела исследования солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков.

Напомним, к Земле на минимальное расстояние за последние 124 года подошел один из крупнейших астероидов в Солнечной системе — 2011 UL21. Он больше, чем 99% известных околоземных астероидов.

«Размеры данного объекта — в среднем два с половиной километра. У него скорость сближения с Землей значительная — порядка 25 километров в секунду. Это много», — подчеркнул ученый в беседе с 360.ru.

Подобные случаи сближения астероидов с Землей происходят почти каждую минуту, про небольшие небесные тела никто даже не говорит, добавил Нароенков. Он назвал это обыденной ситуацией, подчеркнув, что это ничем не грозит Земле.

Однако, если все-таки предположить, что астероид таких масштабов столкнется с планетой, то последствия будут глобальные, заключил Нароенков.

В РАН ранее рассказали, как защититься от летящего на Землю астероида.