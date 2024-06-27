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СК требует арестовать двух фигурантов дела о пожаре во Фрязине

Суд: следствие просит арестовать двух фигурантов дела о пожаре во Фрязине

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Следствие просит арестовать двух фигурантов дела о пожаре в подмосковном Фрязине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Щелковский городской суд.

Речь идет о заместителе генерального директора ООО «Исприн» Юрии Фомине и представителе собственника объекта Антоне Спешилове. Они проходят в качестве обвиняемых по делу о пожаре в здании бывшего НИИ «Платан».

«В суд поступили материалы на арест Фомина и Спешилова», — поделился собеседник агентства.

Отмечается, что в настоящее время материалы находятся на рассмотрении у судьи.

До этого ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что причиной мощного пожара в подмосковном Фрязине стал дуговой пробой в электросети. Дуговой пробой или искрение — это электрический разряд, который случается при неисправностях и повреждениях в электроустановках. Такой пробой стал причиной воспламенения горючих материалов.

Ранее сгоревшее здание в подмосковном Фрязине признали опасным для нахождения внутри.

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