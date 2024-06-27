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Стало известно, какой объем водных сетей Киева нуждается в срочном капитальном ремонте

Конопелько: 70% водных сетей Киева нуждается в срочном капитальном ремонте

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Depositphotos

Зампредседателя постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам архитектуры, градопланирования и земельных отношений Николай Конопелько заявил, что 70% водных сетей Киева нуждаются в срочном капитальном ремонте. Его слова передает агентство Укринформ.

Конопелько отметил, что средства на ремонт водных сетей ранее выделялись.

«Сейчас 70% сетей в Киеве нуждаются в немедленном и капитальном ремонте. <…> Мы (депутаты горсовета. — «Газета.Ru») регулярно выделяем средства, однако результатов не видно», — поделился чиновник.

16 июня глава правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий говорил, что ближайшие полтора месяца ситуация в энергосистеме Украины «будет гораздо сложнее, чем сегодня». По словам руководителя компании, до конца июля с 11:00 до 23:00 графики отключений будут жестче, чем в остальное время суток.

Граждане страны будут сталкиваться с отключением света по вечерам, в часы пикового потребления.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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