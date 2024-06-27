Гадалка направила на женщину пистолет и украла у нее $12 тысяч

В США гадалка украла у женщины $12 тысяч долларов и оказалась в тюрьме, пишет Inside Edition.

Гадалка Кэрол Митчелл из Флориды постучала в дверь дома женщины и спросила у нее, где в районе можно купить мексиканскую еду. Между ними завязался разговор, после которого хозяйка впустила новую знакомую на порог, чтобы дать ей стакан воды.

В этот момент Митчелл достала пистолет и потребовала отдать ей деньги. Таким образом Кэрол удалось украсть $12 тысяч. Через месяц грабительницу арестовали сотрудники полиции. Американка признала свою вину и рассказала, что является ясновидящей и ходит по домам, предлагая свои услуги.

Теперь полицейские просят других людей, пострадавших от рук Кэрол, прийти в участок и написать заявление.

Ранее в США арестовали мать после того, как ее 3-летнего сына нашли на улице с заряженным пистолетом.