В Госдуме прокомментировали происшествие с поездом «Иволга»

Россиянам не нужно паниковать после происшествия с «саморасцепом» электропоезда «Иволга» в Подмосковье, убежден глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. Причины случившегося выяснят и устранят, а сами по себе поезда являются надежным средством передвижения, заверил он россиян в беседе с НСН.

«Наш пассажирский транспорт самый безопасный, мы перевозим миллиарды пассажиров», — подчеркнул парламентарий.

Он призвал дождаться результатов расследования и комментариев со стороны РЖД, подчеркнув, что эксперты уже выясняют причины инцидента. В том числе происшествие, по словам Москвичева, подробно обсудят на комиссии в нижней палате.

По сообщению центральной пригородной пассажиркой компании, по вопросу случившегося будет проходить проверка с привлечением производителя электропоездов — компанией «Трансмашхолдинг».

Напомним, сегодня от поезда «Иволга» на подмосковной станции МЦД-3 Кратово оторвался вагон. Очевидцы сообщили, что это произошло в момент отъезда поезда. Пострадавших, по предварительным данным, нет, поезда в сторону Зеленограда-Крюково на фоне ЧП задерживаются.

Ранее в Коми ввели режим ЧС после схода вагонов поезда с рельсов.