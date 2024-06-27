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В Госдуме прокомментировали происшествие с поездом «Иволга»

Депутат Москвичев: не надо паниковать из-за саморасцепа электропоезда «Иволга»

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Россиянам не нужно паниковать после происшествия с «саморасцепом» электропоезда «Иволга» в Подмосковье, убежден глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. Причины случившегося выяснят и устранят, а сами по себе поезда являются надежным средством передвижения, заверил он россиян в беседе с НСН.

«Наш пассажирский транспорт самый безопасный, мы перевозим миллиарды пассажиров», — подчеркнул парламентарий.

Он призвал дождаться результатов расследования и комментариев со стороны РЖД, подчеркнув, что эксперты уже выясняют причины инцидента. В том числе происшествие, по словам Москвичева, подробно обсудят на комиссии в нижней палате.

По сообщению центральной пригородной пассажиркой компании, по вопросу случившегося будет проходить проверка с привлечением производителя электропоездов — компанией «Трансмашхолдинг».

Напомним, сегодня от поезда «Иволга» на подмосковной станции МЦД-3 Кратово оторвался вагон. Очевидцы сообщили, что это произошло в момент отъезда поезда. Пострадавших, по предварительным данным, нет, поезда в сторону Зеленограда-Крюково на фоне ЧП задерживаются.

Ранее в Коми ввели режим ЧС после схода вагонов поезда с рельсов.

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