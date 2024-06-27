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Кинолог предупредил об опасности вейпа для собаки

Кинолог Голубев: вейп может серьезно навредить собаке

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Depositphotos

Содержащиеся в вейпе вещества могут серьезно навредить здоровью собаки. Об этом в беседе с РИАМО предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он напомнил, что пассивное курение столь же вредно, как и активное.

«Активное курение отличается от пассивного только тем, что струя вдыхаемого дыма может достигать 100 градусов и вызывать ожоги легочных путей. В остальном вред от пассивного курения такой же. То есть собака, как и курильщик, вдыхает около 70% веществ, которые содержатся в дыме», — отметил Голубев.

Кроме того, по его словам, не нужно забывать о высокой чувствительности собак к запахам. Ароматические вещества, которые в больших количествах содержатся в жидкостях для вейпа, могут притупить обоняние питомца, пояснил эксперт.

В мае в правительство РФ были направлены проекты об ужесточении правил продажи вейпов. Глава комитета Государственной думы по молодежной политике Артем Метелев отмечал, что данные инициативы запретят реализацию вейпов в павильонах, а также увеличат штрафы за несоблюдение ограничений продажи продукции с никотином и установят уголовную ответственность за повторную продажу табака несовершеннолетним. Кроме того, будет ограничен перечень вкусовых добавок.

Ранее депутаты предложили запретить онлайн-торговлю табаком и вейпами.

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