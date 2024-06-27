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Министра заподозрили в применении черной магии к президенту Мальдив

На Мальдивах министра задержали за применение черной магии в адрес президента

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Ministry of Climate Change, Environment and Energy Republic (признано в РФ иностранным агентом) of Maldives

На Мальдивах полиция арестовала министра окружающей среды Фатимат Шамназ Али Салем по подозрению в применении черной магии в отношении президента. Об этом сообщает The Stait Times со ссылкой на полицию республики.

По данным издания, министра по вопросам окружающей среды, изменения климата и энергетики вместе с сообщниками взяли под стражу 23 июня в столице страны Мале. Подробности задержания не уточняются.

В официальных структурах не подтвердили, но и не опровергли информацию об аресте.

СМИ подчеркнуло, что на островном государстве нет уголовного наказания за колдовство. При этом в исламе подобные действия расцениваются как один из тяжких грехов. Большая часть жителей Мальдив считают себя приверженцами ислама суннитского толка.

До этого власти Таджикистана заявили, что планируют наказывать колдунов и гадалок принудительным трудом.

Ранее суд в Ростове-на Дону приговорил гадалку и целительницу, которая похитила деньги 30 клиентов, к пяти годам колонии.

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