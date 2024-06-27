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Cтрелкова этапировали в колонию

Жена Игоря Стрелкова сообщила об этапировании ее мужа в колонию

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова этапировали в колонию. Об этом в своем Telegram-канале сообщила его жена Мирослава Регинская.

«По информации, полученной от адвоката, сегодня утром Игоря Стрелкова этапировали в колонию», — написала она.

По словам женщины, информации о том, в какую колонию был направлен ее муж, нет.

В мае Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал легитимным приговор Стрелкову.

В январе Мосгорсуд вынес приговор Стрелкову в виде четырех лет колонии общего режима и запрета на администрирование сайтов на три года.

Ему инкриминируются публичные призывы к экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, хотя он не признал свою вину. Стрелкова задержали 21 июля 2023 года, и в тот же день его арестовали.

Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя — Игорь Всеволодович Гиркин) — бывший сотрудник ФСБ, который занимал должность министра обороны ДНР, а в последнее время известен как блогер и публицист.

Ранее Стрелков из СИЗО попросился на фронт.

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