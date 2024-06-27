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Депутаты внесут в Госдуму законопроект, защищающий права нерожденных детей

Толстой: в Госдуму внесут законопроект о признании права на жизнь до рождения

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутаты в ближайшее время внесут в Государственную думу законопроект о признании права на жизнь и охрану здоровья до рождения ребенка. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты Петр Толстой в ходе Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), передает РИА Новости.

Парламентарий отметил, что о важности этого решения говорят в том числе российские врачи.

В начале этого года в Госдуме предлагали ввести практику выплаты премий медработникам, сумевшим отговорить женщин от аборта. Обсуждался также запрет на аборты в частных клиниках, однако многие выступили против этой инициативы.

Член Совфеда Айрат Гибатдинов высказал мнение, что право на аборты нужно передать только государственным клиникам, так как только в них врачи заинтересованы в том, чтобы отговорить женщину от этого шага.

Сенатор подчеркнул, что полный запрет абортов вводить нельзя, но нужно запускать больше социальной рекламы и пропагандировать статус деторождения.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области планируют запретить склонение к аборту.

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