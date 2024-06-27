Робот-госслужащий переутомился на работе и сбросился с лестницы

Робот из Южной Кореи упал с лестницы в разгар рабочего дня. Об этом сообщает France 24.

Инцидент произошел в городе Куми, где машина выполняла функции государственного служащего и даже имела соответствующие документы. Робот занимался доставкой документов по городу и сообщал необходимую информацию жителям.

По словам местных чиновников, перед произошедшим робот кружил на месте, будто его что-то взволновало. После этого направился к лестнице и упал с первой ступеньки. При этом особенностью этого помощника было то, что, в отличие от других, он мог сам вызывать лифт и таким образом перемещаться по этажам.

На данный момент специалисты профильных ведомств разбираются в ситуации. Не исключается, что причиной произошедшего была слишком тяжелая работа. В администрации города тем временем заявили, что сотрудник усердно работал и был частью коллектива.

«Официально он был частью мэрии, одним из нас», – поделился переживаниями один из чиновников.

На данный момент у мэрии города нет планов принимать на работу подобного робота.

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