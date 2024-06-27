Вагон оторвался от поезда «Иволга» на подмосковной станции МЦД-3 Кратово. Об этом сообщает RT.

Причины случившегося не сообщаются. По данным очевидцев, это случилось, когда состав начал отъезжать. По предварительным данным, никто не пострадал.

Согласно данным Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), на линии D3 задерживаются поезда в сторону Зеленограда-Крюково из-за остановки состава по техническим причинам.

«Все пассажиры сразу же покинули состав и вышли на платформу», — отметили в компании.

Поезд будет убран с путей вспомогательным локомотивом. Причины случившегося устанавливаются, будет проведена проверка.

26 июня на перегоне Инта — Угольный в Коми сошли с рельсов девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск. Для оказания помощи людям на место выслали два санитарных вертолета. Подробнее об аварии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что семьям пострадавших при сходе поезда с рельсов в Коми организуют выплаты.