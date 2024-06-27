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В Москве пройдет торжественная церемония закрытия выставки «Россия»

Shaman и Олег Газманов выступят на церемонии закрытия выставки «Россия»

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Илья Питалев/РИА Новости

В Москве 6 июля пройдет торжественная церемония закрытия международной выставки-форума «Россия», сообщает пресс-служба выставки.

В рамках церемонии закрытия для посетителей на нескольких сценах пройдут праздничные концерты, на которых выступят Shaman, Олег Газманов, Пелагея и другие исполнители.

Также на церемонии закрытия выступят народные танцевальные и хоровые коллективы.

Ведущими концерта станут Яна Чурикова, Валдис Пельш, Светлана Зейналова и Тимур Соловьев.

Кроме того, на сцене появятся известные спортсмены, среди которых Дина Аверина, Сергей Карякин и другие.

Напомним, за 8 месяцев работы выставку «Россия» посетило более 17 млн человек.

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