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Клишас рассказал, как «заставить» мигрантов адаптироваться в России

Клишас: законы о мигрантах должны адаптировать иностранцев к условиям в России

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МВД РФ по Республике Саха (Якутия)

Миграционное законодательство должно адаптировать приезжающих в страну иностранцев к условиям в стране, чтобы они принимали российские ценности как данность. Об этом заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на XII Петербургском международном юридического форуме. Его слова передает ТАСС.

«Проблема в том, что люди [мигранты] приходят со своей собственной культурной, этнической, религиозной традицией, и они не хотят адаптироваться», — заявил сенатор на сессии, посвященной правовым аспектам миграционной политики.

По его словам, основная задача российского законодательства в том, чтобы были созданы все необходимые условия и правила.

«Эти правила бы заставляли людей адаптироваться к тем условиям, которые есть в России», — уверен член Совфеда.

Клишас также подчеркнул, что в России не может быть отдельного законодательства для мигрантов, и они должны жить по тем законам, которые уже существуют в стране.

До этого глава СК Александр Бастрыкин назвал Государственную думу «государственной дурой», говоря о принятии законов о мигрантах.

Ранее Бастрыкин рассказал, как нужно принимать мигрантов на работу.

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