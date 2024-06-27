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Пожилой россиянин застрял в болоте на огороде и попал в реанимацию

78.ru: в Петербурге мужчина застрял в болоте на огороде и попал в реанимацию

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Dizzy_Studio/Shutterstock

В Петербурге спасли мужчину, который провалился в болото на огороде и застрял. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 27 июня в поселке Металлострой. На огороде угодил в болото 84-летний мужчина. В результате пенсионер в нем застрял. На помощь ему прибыли сотрудники экстренных служб, которые вызволили его и доставили в медицинское учреждение.

Пострадавшего поместили в отделение ожоговой реанимации, его состояние оценили как тяжелое. Врачи диагностировали у пожилого мужчины состояние общего переохлаждения, а также синдром сдавливания нижних конечностей.

До этого спасатели вызволили москвича, застрявшего в биотуалете во время урагана. Мужчина не смог самостоятельно выбраться из павшей из-за ветра кабинки.

Ранее пьяный россиянин застрял в дренажной трубе, молил бога о помиловании и был спасен полицией.

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