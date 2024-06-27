Найдено тело третьего погибшего после схода вагонов с рельсов в Коми

Спасатели нашли третьего погибшего на месте схода девяти вагонов поезда в республике Коми. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, сотрудники МЧС срезали дверь в тамбуре, но пока что не могут извлечь погибшего. Поэтому специалисты собираются поднять вагон — спецтехника едет к месту происшествия.

26 июня на перегоне Инта — Угольный в Коми сошли с рельсов девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск. Для оказания помощи людям на место выслали два санитарных вертолета.

По данным Telegram-канала Baza, пассажирам с чемоданами пришлось идти по путям до ближайшего города Инта. Там развернули два пункта временного размещения пострадавших. Позже в Северной железной дороге (СЖД) заявили, что состав, сформированный для доставки пассажиров сошедшего в Коми поезда, отправился в Новороссийск.

Подробнее об аварии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что семьям пострадавших при сходе поезда с рельсов в Коми организуют выплаты.