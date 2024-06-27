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Сергей Кириенко оценил ремонт Дворца культуры в ЛНР

Кириенко проверил ход восстановления Червонопартизанского ДК в ЛНР

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Телеграм-канал «Леонид Пасечник»

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время визита в Луганскую народную республику ознакомился с ходом восстановления шефом-регионом — Красноярским краем — Червонопартизанского Дворца культуры в Свердловском муниципальном округе ЛНР. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Сейчас в ДК ведутся ремонтные работы при поддержке Красноярского края.

Строители из шефа-региона уже оборудовали модульную котельную, отремонтировали кровлю, поставили новые окна, частично заменили проводку и водоснабжение.

Сейчас красноярцы выполняют внутреннюю отделку здания.

Леонид Пасечник отметил, что одна из задач — не только провести капитальный ремонт здания, но и сохранить старинную лепнину на потолках и стенах, которая украшает залы помещения с момента постройки. Чтобы будущие поколения также могли созерцать красоту интерьеров Дворца культуры.

Глава ЛНР сообщил, что когда залы ДК вновь откроют двери для местных ребят, в учреждении будут работать шесть кружков, молодежные и семейные клубы, а также проводиться встречи ветеранов.

Он также выразил уверенность, что жители Червонопартизанска оценят кинозал, который будет работать в ДК. В этом году для него закупят современный экран, кресла для зрителей и гардеробную систему.

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