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Названа главная проблема страхования питомцев в России

Зоотехник Базаркина: страхование питомцев в России выстроено неэффективно

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Shutterstock

Процедура страхования домашних животных в России может быть затруднительна, потому что этот процесс связан с избыточной бюрократией. Об этом рассказала зоотехник Наталья Базаркина, передает Pravda.Ru.

По ее словам, за границей данная система выстроена более эффективно.

«Там нет этого, что достаньте эту бумажку, сходите туда, вот этого не хватает, а перепишите», — сказала эксперт.

Она уточнила, что в страховые услуги для питомцев входят защита от краж, болезней и несчастных случаев — травм на выставках или ошибок врачей. При этом пока эта практика недостаточно реализована в стране, добавила Базаркина.

«Все это вносим на словах, на бумаге, а в жизнь это не воплощается, если воплощается, то совершенно по-другому», — заключила она.

Ветеринарный врач-фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина до этого говорила, что домашних животных важно заранее приучить к переноске, чтобы они комфортно себя чувствовали во время перелета. По ее словам, в переноску нужно положить плед, игрушки и лакомства, чтобы ускорить процесс привыкания.

Ранее в России призвали ужесточить наказание за содержание диких животных.

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