Россия отказалась делиться с ICAO данными по делу о крушении MH17

Россия отказывается предоставлять какую-либо информацию по делу о крушении малазийского рейса MH17 в совете Международной организации гражданской авиации (ICAO) и считает его нынешний состав непрофессиональным. Об этом РИА Новости заявил директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин.

«Мы из него вышли, мы больше никаких данных не предоставим. <...> Считаем, что cовет не способен в нынешнем составе профессионально рассматривать это дело», — объяснил дипломат.

При этом, по словам Мусихина, российская сторона продолжит настаивать на независимом расследовании по делу в других органах ICAO, помимо совета.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение в июле 2014 года на востоке Украины. В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета.

17 июня 2024 года Россия объявила о выходе из спора с Австралией и Нидерландами по делу о разбившемся MH17, назвав его фарсом.

Ранее Генпрокуратура заявила, что РФ передавала ICAO доказательства непричастности к крушению МН17.