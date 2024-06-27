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В главном институте гражданской авиации прошли увольнения

РБК: в главном институте гражданской авиации прошли увольнения

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BT1930/Wikimedia Commons

В Научно-исследовательском институте гражданской авиации (ГосНИИ ГА) по собственному желанию уволились заместитель генерального директора по поддержанию летной годности воздушных судов Карен Акопян и еще несколько сотрудников, всего — девять человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что уход всех этих сотрудников связывают с реформами, которые начало новое руководство. Институт подведомственен Росавиации.

Акопян в своем заявлении написал, что не желает участвовать «в развале института», который якобы хотят устроить руководители института.

В свою очередь гендиректор ГосНИИ ГА Игорь Чалик заявил, что увольнение сотрудников связано с их непринятием новой стратегии развития института, направленной на реструктуризацию и активное изучение новых научных направлений. По его словам, уже выбран новый руководитель Научного центра-13.

По данным РБК, за последние полгода институт покинули тридцать человек, штат сократился с 555 до 525 сотрудников. Большая часть уволившихся — представители административного блока.

ФГУП «ГосНИИ ГА» является ведущей научно-исследовательской организацией в сфере воздушного транспорта Российской Федерации и не получает финансовой помощи из государственного бюджета.

Ранее россиянам рассказали, как уволиться без отработки.

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