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Диетолог объяснила, чем опасно слишком быстрое «голодное» похудение

Врач-диетолог Королева: голодный способ быстро похудеть сильно бьет по здоровью

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Freepik.com

Единственный эффективный и здоровый способ сброса лишнего веса – это дефицит калорий при физических нагрузках. Все остальные методы, особенно связанные с «голодными» программами и нацеленные на быстрый результат, — это вредный для здоровья обман, так как в скором времени после такого похудения килограммы вернутся с перехлестом, рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева Общественной службе новостей.

При желании избавиться от лишнего веса, привести здоровье в порядок и не набрать снова вес нужно следовать главным правилам. Так, следует постепенно уменьшать потребление энергии в составе калорий пищи и наращивать затраты энергии с помощью физических нагрузок, объяснила Королева.

«Доверять тем диетам и методам, которые обещают немедленный или быстрый результат, не стоит. Они противоречат научному принципу обмена веществ в организме, вводят в заблуждение и являются потенциально опасными», — подчеркнула диетолог.

Без вреда для организма добиться потери более 700-1000 грамм жира в неделю нельзя, подчеркнула врач. По ее словам, «голодные» программы жиросжигания приводят к потере мышечной массы, а по возращению к нормальному питанию грозят возвращением веса с дополнительными килограммами. Все это в итоге может закончиться расстройством пищевого поведения, вплоть до анорексии и булимии.

Хирургическое уменьшение желудка – это тоже опасная процедура, так как каждая клетка желудочно-кишечного тракта отвечает за свою функцию, подчеркнула Королева. До конца жизни после такой операции человеку придется пить БАДы, чтобы компенсировать дефицит компонентов, которые организм после этого перестанет усваивать, заключила врач.

Ранее врач оценила, можно ли похудеть на фруктовой диете.

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