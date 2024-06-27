В Белгороде и Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Ракетная опасность. Спуститесь в подвал», — написал он.

Глава региона призвал жителей оставаться в укрытиях до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

В это же время корреспондент ТАСС сообщает о взрывах.

27 июня примерно в 10:53 (мск) в Белгороде и Белгородской области уже объявлялась ракетная опасность. В 11:00 она была отменена.

26 июня Гладков сообщал, что украинские войска при помощи дронов-камикадзе атаковали два автомобиля в Белгородской области.

25 июня Гладков заявил, что один человек пострадал при ударе беспилотным летательным аппаратом ВСУ в Шебекинском городском округе. У мужчины было диагностировано сотрясение головного мозга, осколочные ранения лица и ноги. Его госпитализировали.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.