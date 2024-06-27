В Белгороде и Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Ракетная опасность. Спуститесь в подвал», — написал он.
Глава региона призвал жителей оставаться в укрытиях до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».
В это же время корреспондент ТАСС сообщает о взрывах.
27 июня примерно в 10:53 (мск) в Белгороде и Белгородской области уже объявлялась ракетная опасность. В 11:00 она была отменена.
26 июня Гладков сообщал, что украинские войска при помощи дронов-камикадзе атаковали два автомобиля в Белгородской области.
25 июня Гладков заявил, что один человек пострадал при ударе беспилотным летательным аппаратом ВСУ в Шебекинском городском округе. У мужчины было диагностировано сотрясение головного мозга, осколочные ранения лица и ноги. Его госпитализировали.
Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.