Депутат Хинштейн прокомментировал конфликт жителей Сызрани с цыганами

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн обратил внимание на ситуацию в Сызрани, где местные жители вышли на народный сход после нападения этнической группы на семью. Депутат призвал провести проверку «бездействия правоохранительных органов» после события, вызвавшего общественный резонанс. Об этом парламентарий высказался в своем Telegram-канале.

«Правоохранительные органы заинтересовались делом только после широкой огласки в социальных сетях. А что было бы, если б этот инцидент не «всплыл» в информационном поле?» — возмутился Хинштейн.

Он отметил, что возникшая ситуация, когда люди опасаются за свою жизнь из-за терроризирующей их группы, которая чувствует свою безнаказанность, недопустима.

«Звоня в «скорую», люди должны быть уверены в том, что им окажут помощь. Звоня в полицию, люди должны быть уверены, что их защитят», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало издание 63.ru, 25 июня жители Сызрани вышли на «сход» против цыган из-за того, что последние 16 июня напали на семейную пару после того, как их сын отказался отдавать нападавшим велосипед.

«Потерпевшую и ее мужа избивало около 14 человек. Нападающие приехали на машинах без номеров. В качестве оружия использовали бруски и шокеры, били четко по голове. Полиция же ни на один вызов не приехала. В итоге у потерпевших диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, рассечение и рваные раны головы, перелом большого пальца на правой руке, ушибы и ссадины», — рассказали очевидцы в беседе с Telegram-каналом «Сызрань Градъ».

В Следственном комитете России уточнили, что это не первый случай, когда у жителей возникает конфликт с этнической группой: некоторые цыгане «захватывают пустые дома, нелегально подключаются к электроснабжению, ведут антисоциальный образ жизни и нападают на местных жителей, в том числе детей, похищая их имущество с применением силы».

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале заявил, что держит ситуацию на личном контроле, и предупредил, что всех, кто угрожает безопасности жителей, «ждет максимально жесткое наказание».

Ранее школьница из Курганской области сбежала от матери в Тюмень, чтобы жить с цыганами.