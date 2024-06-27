В Рособрнадзоре указали на требования к экзамену по русскому языку для мигрантов

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев на сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) заявил, что требования для мигрантов к экзамену по русскому языку должны быть такими же, как для выпускников российских школ. Об этом сообщает ТАСС.

«Требования предъявляются к выпускникам девятых классов наших школ, к выпускникам одиннадцатых классов наших школ. То есть здесь никакой предвзятости к приезжим нет. Закон должен быть одинаков для всех», — подчеркнул Музаев.

До этого зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявлял, что количество мигрантов в России превышает 16 млн, что составляет 12% от общего населения. При этом многие из них не знают русского языка, что необходимо исправить, указал Гусев.

20 июня стало известно о планах Рособрнадзора проверить базовые знания русского языка у мигрантов, владеющих языковыми сертификатами.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.