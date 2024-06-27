Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Рособрнадзоре указали на требования к экзамену по русскому языку для мигрантов

Рособрнадзор: мигранты должны сдавать экзамен по русскому, как и выпускники РФ

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев на сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) заявил, что требования для мигрантов к экзамену по русскому языку должны быть такими же, как для выпускников российских школ. Об этом сообщает ТАСС.

«Требования предъявляются к выпускникам девятых классов наших школ, к выпускникам одиннадцатых классов наших школ. То есть здесь никакой предвзятости к приезжим нет. Закон должен быть одинаков для всех», — подчеркнул Музаев.

До этого зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявлял, что количество мигрантов в России превышает 16 млн, что составляет 12% от общего населения. При этом многие из них не знают русского языка, что необходимо исправить, указал Гусев.

20 июня стало известно о планах Рособрнадзора проверить базовые знания русского языка у мигрантов, владеющих языковыми сертификатами.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами