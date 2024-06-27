Стали известны подробности о девочке, которую искали после схода поезда в Коми

Девочка-подросток, которая пострадала при сходе поезда в Коми, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Уйба.

По его словам, для 15-летней девочки подготовили вертолет, чтобы перевезти в больницу.

Telegram-канал Baza писал, что девочка ехала в поезде одна. Она ехала в Пензу к родителям, чтобы вместе с ними выбрать старшую школу. Родители выехали раньше на машине, а девочка решила дождаться аттестата, который получила неделю назад, и оставалась с сестрой дома.

Около 18 часов 26 июня девочка позвонила родным и сказала, что все хорошо. Затем она должна была отзвониться из Печоры, но на связь больше не вышла.

26 июня девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. На место схода вагонов с рельсов невозможно добраться на автотранспорте. Для помощи пострадавшим вылетели два санитарных вертолета. Уйба заявил, что семерых пострадавших после схода пассажирского поезда Воркута — Новороссийск с рельсов доставят в Воркуту и Сыктывкар.

Ранее в Бурятии поезд проехал через охваченный огнем лес.