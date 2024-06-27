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Синоптик назвал причину схода с рельсов пассажирского поезда в Коми

Синоптик Тишковец: рекордные дожди стали причиной схода с рельсов поезда в Коми

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Северо-Западная транспортная прокуратура

Рекордные дожди и поводок стали причиной схода с рельсов пассажирского поезда в Коми. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, паводки размыли насыпь под железнодорожным полотном. Он отметил, что все Приуралье в течение нескольких дней было под влиянием ненастного циклона, который обрушился небывалыми в некоторых местах осадками.

Тишковец рассказал, что 25 июня в населенном пункте Вуктыл выпало 48 мм, а 26 июня — еще 25 мм. То есть за двое суток в осадкомер попало 73 мм — примерно семь ведер дождевой воды на метр квадратный, или 150% от всей месячной нормы (норма июня составляет в среднем 50 мм).

26 июня девять вагонов пассажирского поезда №511 ВоркутаНовороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. На место схода вагонов с рельсов невозможно было добраться на автотранспорте. Для помощи пострадавшим вылетели два санитарных вертолета. Глава Коми Владимир Уйба заявил, что семерых пострадавших после схода пассажирского поезда Воркута — Новороссийск с рельсов доставят в Воркуту и Сыктывкар.

По данным Telegram-канала Baza, пассажирам с чемоданами пришлось идти по путям до ближайшего города Инта. Там развернули два пункта временного размещения пострадавших. Позже в Северной железной дороге (СЖД) заявили, что состав, сформированный для доставки пассажиров сошедшего в Коми поезда, отправился в Новороссийск.

Ранее в республике Бурятия поезд проехал через охваченный огнем лес.

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Сход поезда с рельсов в Коми
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