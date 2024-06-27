Глава СК сообщил, сколько мигрантов приехало в Москву за четыре месяца

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в Москву за четыре месяца 2024 года прибыли более 1,2 млн мигрантов. Об этом пишет ТАСС.

Он добавил, что за такой же период в Санкт-Петербург приехало 860 тыс. иностранцев.

До этого прокурора управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры РФ Дмитрий Вагурин сообщал, что каждый год в Россию прибывают около 15 млн иностранцев, в основном — трудовых мигрантов, но этот состав претерпел значительные изменения.

По его словам, в последние годы состав приезжающих кардинально изменился, большая часть мигрантов прибывает из соседних республик Средней Азии.

Глава министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев в ходе встречи с узбекским лидером Шавкатом Мирзиёевым сообщил, что МВД РФ проводит профилактические мероприятия для всех иностранцев, которые нарушают российские законы. По данным представителя МВД РФ Ирины Волк, встреча главы российского ведомства и президента Узбекистана прошла в Ташкенте.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.